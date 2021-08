Die Visitenkarte des Schweizerischen Nationalparks wird aufgewertet

Eine Baustelle im Schweizerischen Nationalpark – das ist wahrlich ein besonderer Arbeitsort. Und so überrascht es auch nicht, dass die Bauarbeiter am Montagmorgen um 8 Uhr anstehen, um mit einem ebenso aussergewöhnlichen Transportmittel zur Arbeit zu gelangen: mit Heli Bernina. Keine zwei Minuten dauert der Materialflug bis zur Chamanna Cluozza. Zu Fuss wären es rund zwei Stunden. Jeweils am Freitag werden die Männer und die Köchin wieder per Lufttransport abgeholt.