Das Virus wütet in den Klassenzimmern

Die Sommerferien sind vorbei, Corona hält in den Schulen Einzug. Zuletzt erregte die Schule Malans durch eine Häufung von Coronafällen Aufsehen. Wie der Kanton Graubünden nun mitteilt, liegen in diesem Fall die Resultate der Abschlusstestungen vor. Gemäss Mitteilung beschränken sich die neu aufgetretenen Fälle auf die bereits betroffenen Familien. Abgesehen davon seien keine weiteren positiven Fälle dazugekommen. Deswegen werde der Unterricht an der Schule Malans am Mittwoch wieder im Regelbetrieb aufgenommen. Bis mindestens am 9. September, dem Datum der regulären Schultestung, gelte jedoch eine Maskenpflicht. Der Kanton schreibt weiter, dass aufgrund der stark ansteigenden Fallzahlen auch an Schulen vermehrt mit Fällen von Coronaerkrankungen zu rechnen sei. Deshalb rufe das Gesundheitsamt dazu auf, sich bei Symptomen umgehend testen zu lassen und die Abstands- und Hygieneregeln konsequent umzusetzen.