Frühlingsgefühle am Plantahof

Vor 125 Jahren, wahrscheinlich im August, fand der erste landwirtschaftliche Lehrgang am Plantahof in Landquart statt, der dazumal noch Russhof hiess. Gerade in diesem Jubiläumsjahr erwartet die lernenden Bäuerinnen und Bauern frisch renovierte, top moderne Schulinfrastruktur: Nach zwei Jahren Bauzeit ist das Schulgebäude des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums Plantahof am Montag eröffnet worden. Die Regierungsräte Mario Cavigelli und Marcus Caduff hatten die Ehre, das grüne Band durchzuschneiden.