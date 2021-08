Eine Stadt, die lebt

Am Sonntagabend endete «Chur offa»: ein kleines, feines Festival, das sich ganz dem einheimischen Schaffen verschrieben hat. «Chur offa» ist ein Anlass für die Menschen aus der Region für die Menschen in der Region, und die Stadt sollte alles daran setzen, das Festival auch in Zukunft zu unterstützen und zu ermöglichen. Anlässe, die auf kleine und feine Art kulturelle Identität stiften, sind für eine Stadt wie Chur wichtig.