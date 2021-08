Schläger bestreiten Mordvorwurf

Die Gewalttat geschah am 3. Oktober 2018 kurz vor 18 Uhr in Bilten. Zwei albanische Schläger sollen das in Bilten wohnhafte Opfer mit Holzknüppeln hinterrücks niedergeschlagen und am Kopf und am Körper weiter traktiert haben. Das damals 41-jährige Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen. Wäre der Mann nicht sofort intensivmedizinisch behandelt worden, so wäre er daran gestorben, sagt die Staatsanwältin anhand der medizinischen Akten.