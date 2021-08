Sent will sein Dorfrestaurant erhalten

Die «Chasa Veglia» befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Kirche von Sent. Im 2010 musste das Restaurant geschlossen werden. Der damalige Gemeindevorstand von Sent hatte daraufhin entschieden, den Betrieb finanziell zu unterstützen, um die für das Dorf wichtige Gaststätte erhalten zu können. Seit April 2011 hat eine Pächterin das Restaurant erfolgreich geführt. «Für die Fraktion Sent ist die «Chasa Veglia» ein sehr wichtiges Restaurant. Vereine, Gäste, Einheimische und Unternehmen nutzen das Angebot», schreibt die Interessensgruppe in der Petition.