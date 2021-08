Graubünden ist relativ verschont geblieben

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in Graubünden geblitzt, gedonnert und geregnet. So zog ein erstes Gewitter um Mitternacht von Glarus kommend über das Churer Rheintal in Richtung Engadin. Auch in der zweiten Nachthälfte bis zum Morgen waren Gewitter unterwegs. Zwar beruhigte sich das Wetter im Laufe des Morgens, am Montagnachmittag wurde es in Graubünden dann aber nochmals nass.