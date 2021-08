Mit bewegter Historie für den Optimismus von morgen sorgen

Der Halleysche Komet ist nach Quellen aus China, Japan und Korea 35 Tage lang zu sehen, die Synode von Oxford erhebt den heiligen Georg zum Schutzpatron von England, und Franz von Assisi zieht sich in die Einsamkeit von Alverna, einem kleinen Kloster in Italien, zurück. Das alles geschah im Jahr 1222. So jedenfalls lauten die Informationen im Internetlexikon Wikipedia. Was in den dortigen Auflistungen zu den Ereignissen von vor bald 800 Jahren fehlt, ist die Erwähnung der Geburtsstunde von Klosters. Im Jahr 1222 wurde die dortige Kirche St.