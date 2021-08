Ein Konzert auf Knopfdruck mit den «Fränzlis XXL»

Als wäre sie einem Märchen entsprungen – so sieht Sara Bigna Janett an diesem sonnigen Augustmorgen in ihrem langen, blauen Reifrock aus. Sie schwebt regelrecht über die Moorlandschaft weit oberhalb des Dorfes Tschlin, bleibt dann stehen und blickt zurück, um zu schauen, wo die anderen bleiben. Die anderen, das sind Ils Fränzlis da Tschlin, also lauter Janett-Familienmitglieder. Sie haben sich auf dieser idyllischen Lichtung für eine Szene für den Film zur neuen Konzerttournee «Tschlin retour» versammelt. Auf dem Drehplan steht: «Elena Ratti. Soundcheck. Aufnahme».