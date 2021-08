Es rutscht teilweise wieder schneller

Egal ob die nächste Strassenlaterne in Moskau oder die Ampel an der Kreuzung um die Ecke. Kein Problem für Dmitri Politow, sich spontan auch an einem Verkehrsschild hochzuschwingen. Der 31-Jährige ist Sportler mit kräftigen Muskeln in Armen und Beinen. Sein Trainingsgerät ist eine Stange. Er verdient sein Geld aber nicht in Stripclubs. Der Russe gehört zu den weltweit besten Poledancern. Er will den kräfteraubenden Sport an der Metallstange noch bekannter machen - und muss dabei gegen Klischees kämpfen.