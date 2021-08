Bärin Jambolina ist gestorben

Die Anästhesie ist laut dem Arosa Bärenland ein Eingriff in die normale Funktionsweise des Körpers und daher im Allgemeinen mit gewissen Risiken für den Patienten verbunden. Bei der Allgemeinanästhesie wird eine Kombination verschiedener Medikamente eingesetzt, um das Bewusstsein und das Schmerzempfinden im gesamten Körper auszuschalten. Narkotika wirken im zentralen Nervensystem, dem Gehirn, beeinflussen aber auch die Atmung und das Herz-Kreislauf-System, den Magen-Darm-Trakt und die Körpertemperatur, wie es in der Mitteilung heisst. Unter diesem Einfluss könne eine unerwünschte Wirkung auf die lebenswichtigen Systeme auftreten. Im schlimmsten Fall könne dies sogar zum Tod des Patienten führen. Bei vielen Wildtieren besteht ein erhöhtes Narkoserisiko, da der Tierarzt das Tier ohne Narkose oft nicht eingehend untersuchen kann und somit die bei Haustieren übliche Narkosevoruntersuchung nicht durchführen kann. In solchen Fällen kann der Tierarzt nur abschätzen, wie die Konstitution des Tieres ist und ob es narkosefähig ist.

Aus der Ukraine nach Arosa

Jambolina lebte bis zum Einzug in das Arosa Bärenland in der Ukraine. Bis zum März 2020 trat sie als «Attraktion» in Zirkussen auf. Aufgrund der Coronakrise fanden viele öffentliche Veranstaltungen nicht mehr statt und Jambolinas Halter konnte mit ihr nicht mehr auftreten. Sie lebte anschliessend in einer wenig Quadratmeter grossen Transportkiste in der Garage ihres Halters, wie das Arosa Bärenland anfangs Dezember in einer Mitteilung schrieb.