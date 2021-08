Promis, Rück- und Ausblicke und ein ruhiger Abend für die Polizei

Nationalrätin und Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher sprach in Splügen zur Festgemeinschaft. Im Fokus ihrer Rede standen die direkte Demokratie und Unabhängigkeit der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Land mit wichtigen Handelspositionen stehe die Schweiz immer wieder unter Druck von aussen. Deshalb brauche es, besonders in den Bergregionen, Bürgerinnen und Bürger, die mutig hinstehen würden und sich für ihre Rechte und ihr Auskommen wehrten. Nur so könne man die weitere Entwicklung auch in diesen Regionen sichern, so Martullo. Die Schweiz, ein Volk von Minderheiten, gehe schon seit 730 Jahren erfolgreich ihren Weg. Das funktioniere nur, weil alle, im Kleinen wie im Grossen, mitbestimmen und ihre Ideen einbringen können. «Wir Schweizer sind stolz auf unseren Föderalismus. Deshalb feiern wir nicht in Bern auf dem Bundeshausplatz, sondern gemeinsam draussen im Lande bei den Bürgern, wie etwa auf dem Bodenhausplatz in Splügen. Die Selbstbestimmung der Bürger gilt es als Säule der Schweiz mit allen Mitteln zu erhalten», wird Martullo-Blochers Rede zitiert.