Gerhard Schröder feiert die Schweiz jetzt schon

Rund um den Nationalfeiertag finden am Sonntag noch weitere Anlässe in St. Moritz statt. Von 10.30 bis 11.30 Uhr spielt das Salonorchester St. Moritz in der Dorfkirche. Ab 15 Uhr finden verschiedene Konzerte im «The Paddock» (nur bei guter Witterung) statt. Zwischen 15 bis 17 Uhr treten die Cube Guys auf, von 17 bis 19 Uhr steht Massimo Gurini auf der Bühne und ab 19 bis 23 Uhr spielt Marco Bartolucci.