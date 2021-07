25 Jahre Sprache lernen und Ferienspass im Engadin

Bäume pflanzen gehört eigentlich nicht zum Programm des Summer Camps. Ein Besuch im Seilpark, Golfspielen oder Programmieren lernen, das haben die Kinder und Jugendlichen erwartet. Doch nun befinden sie sich in einem Hang oberhalb von Zuoz und sollen Löcher graben, Setzlinge pflanzen und die noch zarten Bäumchen an einem Holzstück befestigen. Während einige der Kinder eifrig am Werk sind, müssen andere von ihren Betreuerinnen erst noch motiviert werden. Die Baumpflanzaktion wird in Zusammenhang mit dem Jubiläum «25 Jahre International Summer Camp» am Lyceum Alpinum durchgeführt.