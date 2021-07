Offene Bunkertüren neu auch im Unterengadin 

Als «Perle unter den Sperrstellen im Kanton Graubünden oder sogar in der Schweiz», bezeichnet Hans Stäbler die getarnte Festung Ova Spin bei Zernez. Es ist ein Ort, wo fast unbemerkt Kriegsgeschichte geschrieben wurde. Stäbler ist Experte auf diesem Gebiet, unter anderem macht er Führungen in der Passfestung Albula und im Kommandobunker Alvaneu. Im vergangenen Jahr war er auch dabei, als Pro Castellis die ersten Festungswochen in Maloja durchgeführt hat.