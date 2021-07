Mit Langohren und Gitarre bis zur Alp Tamangur

Im Coronasommer 2020 hat das erste ambulante Konzert vom Bündner Liedermacher Linard Bardill gemeinsam mit Eseln und Kindern am St. Moritzersee stattgefunden. Eine lange Schlange von Leuten ging hinter der fröhlichen Wandertruppe her. «Dieses Jahr gehen wir zur neuen Alp da Tamangur Dadora, die wunderschön renoviert wurde», erzählt Bardill. Die Alp befindet sich in der Val S-charl auf Gemeindegebiet von Scuol. 25 Kinder, 12 Esel und fünf Erwachsene werden mitwandern. «Die Esel dienen als Scharnier zwischen Natur und Mensch», sagt Bardill.