Strandfeeling statt Churer Fest

Vom 11. bis 14 August verwandelt der Verein «khur.ch» den Theaterplatz in eine Strandoase. Echter Sand, echte Palmen, echte Cabanas und Live-Musik sorgen für das Strandfeeling mitten in Chur. «Gerade in diesen Zeiten, in denen Auslandreisen nur beschränkt möglich sind, sehnen wir uns nach Strand und Ferien. Wir freuen uns, das Ferien-Feeling mindestens für ein paar Tage in die Stadt zu bringen», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Unterstützt wird das Churer Projekt demnach von zahlreichen einheimischen Partnern.