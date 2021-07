Martina Stadler: «Eine Tourismusdestination ist Teamwork»

Wir haben insgesamt acht Büros, die in allen drei Regionen verteilt sind. Mitarbeiter mit Fachkompetenzen, wie beispielsweise der Marketingleiter, sind zwar in Scuol stationiert, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Subregionen müssen allerdings die touristischen Inhalte für beispielsweise Kampagnen liefern. Sie sind vor Ort und wissen am besten, was gerade aktuell oder ein Geheimtipp ist. Der Marketingleiter wiederum kann sagen, wie eine Kampagne aufgegleist werden soll, welche Kanäle für welche Zielgruppen bei der Werbung geeignet sind. Unsere Teams sind lokal verankert, es gibt Informationsanlässe und sogar die öffentliche Generalversammlung wird jedes Jahr in einer anderen Region abgehalten. Es funktioniert nur, wenn alle regionalen Leistungsträger mit ins Boot geholt werden.