Nicht nur ein Sport für die Elite

Es sieht so einfach und dynamisch aus, wenn César Marcos Ruiz Guiñazú Polo spielt. Kein Schuss geht daneben, die Haltung ist perfekt, die Bewegungen sind geschmeidig. Kunststück, denn der Argentinier ist seit über 32 Jahren Profispieler mit einem Handicap 5 und arbeitet daneben seit mehreren Jahren als professioneller Umpire (Schiedsrichter) auf der ganzen Welt. An diesem Mittwochmorgen bei der Polo Clinic in St. Moritz ist er für einmal Lehrer. Drei junge Frauen haben sich für den Polo-Schnupperkurs angemeldet. Die 15-jährige Julia aus Deutschland ist sogar bereits am dritten Tag dabei.