Neuer Schwung für das Bahnprojekt

In einer gemeinsamen Erklärung haben Fördergruppen aus Graubünden und den angrenzenden italienischen Regionen beschlossen, das Alpenbahnkreuz Terra Raetica gemäss der sogenannten «Grauner Erklärung» zu unterstützen. Dies wurde am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Vereine Pro Alpenbahnkreuz Terra Raetica (Graubünden), Pro Bahn Terra Raetica (Südtirol), Transdolomites Valchiavenna und Rotary Bormio Contea erwarten jetzt, dass die beteiligten Regierungen bis Ende dieses Jahres Grundsatzentscheidungen treffen und diese dann vorantreiben.