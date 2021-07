Ein Job, bei dem es um mehr als lodernde Feuer geht

Conradin Caduff ist Feuerwehrinspektor des Kantons Graubünden. Über sinkende Mitgliederzahlen bei den Bündner Feuerwehren mag er sich nicht beklagen. Auch weil die Bestände in den letzten Jahren aufgrund von Feuerwehrfusionen und technisch besseren Geräten massiv abgebaut werden konnten. Er stellt aber klar, «Akut haben wir keine Not an Leuten, längerfristig könnte es aber durchaus problematisch werden.» Caduff erklärt, dass es in abgelegeneren Regionen schwieriger sei, Nachwuchs zu akquirieren als in grösseren Orten. «Die Jungen wandern ab, weil sie in ihrer Heimat keine Arbeit finden.» Sicher gebe es nach dem Umzug auch die Möglichkeit, am neuen Ort der Feuerwehr beizutreten. «Die Organisation bietet aber auch einen gesellschaftlichen Aspekt, wo man aufgewachsen ist, kennt man sich, am neuen Ort herrscht nicht die gleiche Verbundenheit.»