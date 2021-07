Impfzentrum bleibt vorübergehend geschlossen

Die französischen Youtuber McFly und Carlito haben an Frankreichs Nationalfeiertag Paris gemeinsam mit der Kunstflugstaffel überflogen. Mit dem Flug am Mittwoch lösten die beiden Youtuber ihren Teil einer Wette ein, weil sie in einem Ratewettbewerb mit Staatschef Emmanuel Macron unentschieden gespielt hatten. Der Flug in den schnellen Alphajets ist nichts für schwache Nerven; die Youtuber hatten spekuliert, sich dabei wohl übergeben zu müssen. Als Ausgleich soll der Präsident ein Bild der Youtuber bei einer öffentlichen Ansprache aufstellen. Die «Patrouille de France» eröffnete traditionell die Militärparade am 14. Juli. Mit neun Flugzeugen zeichneten sie am Mittwoch die französische Flagge in den Himmel über die Champs-Élysées.