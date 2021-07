Kein Applaus für die Uefa

Der Final zwischen England und Italien war der sportliche Höhepunkt. Nur der Sieger, nicht aber die EM 2021, die offiziell Euro 2020 hiess, geht als Normalfall in die Geschichts- bücher ein. Da war mehr. Da war Corona mit unterschiedlicher Wahrnehmung der Pandemie. Da war der Däne Christian Eriksen, der am zweiten Turniertag in Kopenhagen auf dem Rasen zusammenbrach und Fussball-Europa schockierte. Und da war die Schweiz, die Weltmeister Frankreich aus dem Turnier warf und erstmalig an einer Europameisterschaft den Einzug in die Viertelfinals schaffte.