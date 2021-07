Das Projekt «Sinergia» muss warten

Der Kanton will gemäss seiner Immobilienstrategie auch für das Oberengadin und das Bergell ein Regio-nalzentrum mit Standort in Samedan realisieren. Elf kantonale Dienststellen sowie zwei Aussenstellen öffentlich-rechtlicher Anstalten sollen künftig in einem Neubau auf dem jetzigen RhB-Areal unter einem Dach im neuen Regionalzentrum «Sinergia» ihre Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. Mit Blick auf die Realisierung des Regionalzentrums hat der Gemeindevorstand im November 2018 den «Arealplan Bahnhof» als ortsplanerische Voraussetzung beschlossen.