Grenzgänger tritt seine letzte Reise an

Am Mittwoch hat sich der Lebenskreis von Andrea Vogel aus Grüsch geschlossen. Dies geben die Hinterbliebenen in einer Todesanzeige bekannt. Die Nachricht ist übertitelt mit dem Zitat «Der Tod ist ein Horizont, und ein Horizont ist nichts anderes als die Grenze unseres Sehens.» Die Weite des Horizonts, Berge und die Natur prägten das Leben des Verstorbenen. Ab 1985 unternahm er Expeditionen in aller Welt. Diese führten ihn unter anderem auf den Kilimandscharo und den Ruwenzori in Afrika, den Kitaraju in den Anden von Peru und auf den Cho-Oyu im Himalaja.