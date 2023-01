Feiern statt fahren beim grossen Bobjubiläum 

Plus fünf Grad in St. Moritz, das hat es Anfang Januar selten gegeben. Doch am Tag, als das grosse Jubiläum des ältesten Bobklubs der Welt gefeiert wird, sind es ausgerechnet so warme Temperaturen, welche die Pläne der Organisatoren durchkreuzen. Auf das Datum genau 125 Jahre nach dem ersten Bobrennen der Welt wollte der Saint Moritz Bobsleigh Club (SMBC) ein «Historic Race» veranstalten. Historische Schlitten und Gewänder aus der damaligen Zeit sollten das Publikum ins vorletzte Jahrhundert zurückversetzen. Nun sind an diesem 5.