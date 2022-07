100 Jahre Tütato Postauto am Ofenpass

Auch sonst war das Angebot nicht unbestritten. Es lag nämlich die Idee einer Bahnverbindung über den Ofenpass auf dem Tisch. «Weil dieses Projekt aber noch zu wenig ausgereift war, forderten verschiedene Seiten, mit der schneller realisierbaren Postautoverbindung vorwärtszumachen», heisst es weiter. Innert wenigen Monaten entwickelte die Post daraufhin das Angebot. Dieses bestand aus drei Car alpin, die ab 1. Juli 1922 zwischen Zernez und Müstair fuhren. Das Saisonangebot bestand aus zwei Kursen in beide Richtungen in den Monaten Juli und August sowie aus einem Kurs in beide Richtungen im September.