«Vielleicht waren die Bündner mit ihrem Autoverbot sogar Pioniere»

Christian Ruch ist Soziologe und Historiker. Er interessiert sich besonders für die Eisenbahn, weiss aber auch viel über die Geschichte des Autos in Graubünden. Im Interview erklärt er, was der Bau der Rhätischen Bahn in Graubünden mit dem Autoverbot von 1900 bis 1923 zu tun hatte und warum das Bündner Stimmvolk vor genau 100 Jahren entschied, eine Teststrecke für den Autoverkehr freizugeben.