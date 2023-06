Als in Graubünden Pferde vors Auto gespannt wurden

Am Samstag vor genau 100 Jahren hat der Kanton das Bündner Stimmvolk zur Urne gerufen. Zum achten Mal wurde darüber abgestimmt, ob das Automobil in Graubünden verkehren darf. Denn seit 1900 herrschte ein Autoverbot im Kanton. Die sieben bisherigen Volksabstimmungen zwischen 1907 und 1922 liessen Motorenfreunden wenig Raum für Hoffnung: Der Nein-Anteil hatte stets überwogen. Doch am 25. Juni 1923 konnte die liberale «Neue Bündner Zeitung» verkündigen: «Die Bresche in die Chinesische Mauer ist geschlagen.»