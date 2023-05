Die besten Burger der Schweiz gibts in Näfels – meinen die «Blick»-Leser

Der «Blick» wollte wissen: Wo gibts die besten Burger der Schweiz? Die Antwort lautet: in der «Burgerei» in Näfels bei Federico Napolitano. 1500 Konkurrenten hatte er, zehn kamen in die Endrunde. Am Ende eines Publikumsvotings darf sich Napolitano als Nummer eins bezeichnen. «Wir finden definitiv auch, die Burgerei hat diese Auszeichnung verdient», sagt die «Blick»-Test-Esserin nach einem Besuch beim Voting-Sieger.