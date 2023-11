Allerheiligen – oder ein freier (Shopping-)Tag

Weil Allerheiligen in Glarus, Liechtenstein, St. Gallen und in Teilen des Kantons Graubünden, nicht aber in Chur, ein Feiertag ist, lockt dies jedes Jahr viele Menschen in die Bündner Hauptstadt. Die Geschäfte haben geöffnet und zählen auf viele Besucherinnen und Besucher. Dies führt in der Regel am 1. November zu einem Zusammenbruch der Hauptverkehrsachsen in und aus dem Stadtzentrum. Wir haben darüber berichtet.