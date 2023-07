Auf nach Rostock: Corinne Kälin aus Grüsch lebt ihren Traum vom Tanzen

von Maya Höneisen

Sie freue sich sehr auf ihr neues Engagement am Volkstheater Rostock, erzählt die junge Tänzerin Corinne Kälin aus Grüsch. Es sei eine Challenge, an einem neuen Ort anzufangen. Sicher werde es aber auch zu einer guten Erfahrung, mit anderen Leuten zusammenzuwachsen, Projekte auf die Beine zu stellen und mit international anerkannten Choreografen zu arbeiten, ist sie überzeugt. Corinne Kälin wird in Rostock in einer eher kleinen Company mittanzen: «So zwischen acht und zehn Leute. Ich komme ja aus Grüsch, habe es also ganz gerne ein bisschen familiär.»