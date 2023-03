Zuoz integriert neu auch Mädchen beim Chalandamarz

Ganz aufgeregt steht ein kleines Mädchen mit blauer Bluse, rotem Halstuch, roter Zipfelmütze und einer winzigen Glocke um den Hals am Strassenrand und blickt in Richtung Nachbardorf. Bald sollten sie da sein, die Pferdekutschen, welche die knapp 100 Kinder von Zuoz nach Madulain bringen. So viele Kutschen wie dieses Jahr gab es schon lange nicht mehr, doch heute sind auch etwa 35 Mädchen dabei – eine absolute Premiere in Zuoz. Es ist kurz nach 13 Uhr, als das kleine Mädchen plötzlich ruft: «Sie kommen!».