Rentner soll Geldbusse zahlen, nachdem er ein Schlagloch geflickt hat

Monatelang hatte Claudio T., ein 72-jähriger Rentner aus dem kleinen Ort Barlassina bei Monza, an die Gemeindeverwaltung geschrieben, immer mit demselben Anliegen: Mitten in einem Fussgängerstreifen auf der Hauptstrasse befinde sich ein Schlagloch, das repariert werden müsse. Denn es bestehe die Gefahr, dass jemand stolpere und sich den Fuss vertrete. Auch an die Carabinieri wandte sich der Rentner. Aber aus den Amtsstuben ist nie ein Lebenszeichen gekommen. Und so kaufte sich Claudio T. eines schönen Tages einen Sack Asphalt, ging zum Fussgängerstreifen und füllte das Loch selber.