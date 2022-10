Für einen Tag wird Müstair zur Bundeshauptstadt

Drei Helikopter landen am Mittwochmorgen, kurz vor neun Uhr, hinter dem Unesco-Welterbe Kloster St. Johann in Müstair. Ihnen entsteigen fünf Bundesräte und eine Bundesrätin sowie ihre Entourage. Empfangen wird der hohe Besuch aus Bern nicht nur von Medienschaffenden, sondern auch von Simonetta Sommaruga. Die Bundesrätin ist bereits am Vortag mit dem Postauto über den Ofenpass angereist und hat im historischen Hotel «Chalavaina» übernachtet. Jetzt wartet sie im Klosterhof auf ihre Kollegen und ihre Kollegin.