Dorfbrunnen wird als Treffpunkt wiederbelebt

Im Sommer 2018 staunten Einheimische und Gäste nicht schlecht, als sich der Tschliner Dorfbrunnen Bügl Sura für kurze Zeit in eine kleine Wellnessoase verwandelte. Auf Badetemperatur geheiztes Bergquellwasser, eine Sprudelbank und die unbezahlbare Aussicht auf die Unterengadiner Bergwelt luden zum Badespektakel ein. Demnächst ist das Brunnenbaden wieder möglich – dieses Mal jedoch in Scuol bei winterlichen Temperaturen. Jeweils am Freitag und Samstag, dem 3., 4., 24. und 25. Februar, wird der Dorfbrunnen Plaz von 16 bis 20.30 Uhr mit lokalem Holz auf Badetemperatur geheizt.