Bündner berichtet über Rhodos: «Hunderte Menschen standen da und niemand wusste, wie es weitergeht»

Das Paar habe entsprechend gut gelaunt und mit freudiger Ferienstimmung im Hotel eingecheckt. Am nächsten Morgen hätten die beiden beobachten können, wie in der Ferne Rauch Richtung Meer gezogen sei. «Wir haben uns beim Hotelpersonal erkundigt, was los ist. Es hiess dann aber nur, der Brand sei weit weg und alles sei in Ordnung.» In der Folge machten sich die Bündner Feriengäste keine weiteren Gedanken mehr.