Jugendliche schlagen mit Stein und Eisenstange auf Automaten ein

Am Pfingstsonntag meldet die Glarner Polizei zwei Vorfälle. So wurde um 1.30 Uhr in Filzbach, an der Kerenzerbergstrasse, ein Selecta-Automat mutwillig beschädigt. Wie es in einer Mitteilung heisst, beobachtete eine Privatperson, wie zwei Jugendliche mit einer Eisenstange und einem Stein auf die Glasscheibe und das Display des Automaten einschlugen.

Die Person hielt die beiden Jugendlichen zurück, bis die Polizei eintraf. Die Jugendlichen waren in Filzbach in einem Sportlager. Sie werden angezeigt.

Selbstunfall in Bilten

Rund vier Stunden später, um 5.30 Uhr, ereignete sich auf der Linth-Escherstrasse in Bilten ein Autounfall. Laut Mitteilung war ein 24-jähriger Autofahrer von Oberurnen in Richtung Bilten unterwegs. Weil er unaufmerksam war, kam er rechts von der Strasse ab. Das Auto prallte in die Leitplanke, bevor es auf einer Wiese auf der Seite liegen blieb.