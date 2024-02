32-Jährige verliert in Savognin die Kontrolle über ihr Auto und legt eine Dachladung hin

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass es in der Nacht auf Sonntag in Savognin zu einem Autounfall gekommen ist. Eine 32-jährige Autofahrerin ist von der Veia Sandeilas in Richtung Tinizong gefahren und beim Einbiegen auf die Hauptstrasse Stradung habe sie aufgrund des Gehwegs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. «Dadurch überquerte sie die Hauptstrasse und kollidierte seitlich-frontal mit einer Hausfassade und einem parkierten Auto auf der rechten Strassenseite», heisst es in der Mitteilung weiter. Durch den heftigen Aufprall sei das parkende Auto um die eigene Achse gedreht worden und das Auto der 32-Jährigen in die Fassade des nachfolgenden Hauses geschleudert. «Dabei blieb es auf Eisenträgern hängen und überschlug sich, wo es auf dem Dach liegend in einer Seitengasse zum Stillstand kam», so die Mitteilung.

Die 32-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Deshalb wurde die Fahrerin mit der Ambulanz der Rettung Mittelbünden ins Spital nach Thusis gebracht und der Beifahrer habe sich ins Spital Savognin zur Kontrolle begeben. (red)