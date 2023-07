Frontalkollision in Näfels: Töfffahrer ist auf der falschen Strassenseite unterwegs

Am Freitag hat es um 14.50 Uhr einen Unfall auf der Hauptstrasse in Näfels gegeben, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr auf der Hauptstrasse ins Zentrum von Näfels. Beim Unterdorf kam ihm aus noch ungeklärten Gründen ein Töff auf seiner Strassenseite entgegen. Die beiden Fahrzeuge stiessen frontal ineinander.