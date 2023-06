Stau vor dem Kerenzerbergtunnel: Auffahrunfall auf der Autobahn in Mollis

Der Lenker eines Autos war am Donnerstagabend um 18.10 Uhr in Fahrtrichtung Chur auf der A3 in Mollis unterwegs und beabsichtigte aufgrund der Signalisation von der Normal- auf die Überholspur zu wechseln. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Dabei habe der 21-Jährige zu spät bemerkt, dass der Lenker vor ihm im Stau angehalten hatte und es kam zur Auffahrkollision. Es wurde niemand verletzt, doch an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)