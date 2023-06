Es ist wieder passiert: Lastwagen beschädigt Barriere in Ennenda

In den vergangenen Jahren sind die Barrieren am Bahnübergang am Kirchweg in Ennenda wiederholt in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Jahr 2017 beschädigte ein Angestellter der technischen Betriebe Glarus die sich schliessende Bahnschranke beim Manövrieren seines Fahrzeuges. Zuletzt kam es Ende Mai dieses Jahres zu einem Unfall. Ein Holztransporter demolierte zwei Barrieren, als er den Bahnübergang überqueren wollte. Auch er übersah die roten Wechselblinklichter und die sich senkenden Barrieren.