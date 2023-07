Unwetter überrascht Familie – Vater verletzt sich mittelschwer

Eine dreiköpfige Familie befand sich auf dem Wanderweg in der Zügenschlucht Richtung Davos Glaris, als sie von einem Unwetter überrascht wurde, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Bauarbeiter, die an einer Mauer arbeiteten, haben beobachtet, wie kurz nach 15 Uhr mehrere Bäume eingeknickt seien, die teils mit Geröll auf den Wanderweg stürzten. Dabei habe sich der Familienvater mittelschwer verletzt. Die Bauarbeiter alarmierten gemäss Mitteilung die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Der 70-jährige Verletzte sei in einer Windenaktion von der Rega geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht worden. Die Bauarbeiter haben der Mutter und dem Sohn geholfen in den Sicherheitsstollen des Landwasserstollens und zum Schmelzboden zu begleiten, weil es für den Rettungswagen aufgrund des blockierten Wanderweges kein Durchkommen gegeben habe. Beide wurden zur Kontrolle ins Spital nach Davos überführt, heisst es in der Mitteilung weiter. (red)