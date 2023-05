Netstal: Lastwagen stösst zwei Autos ineinander – eine Frau verletzt

Am Freitag, gegen 11.10 Uhr, hat auf der Landstrasse in Netstal ein unaufmerksamer Lastwagenchauffeur eine Auffahrkollision verursacht. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war der 63-Jährige in Richtung Näfels unterwegs, als er ausgangs Netstals zu spät bemerkte, dass vor ihm zwei Autos wegen eines Linksabbiegers angehalten hatten. Bei der dadurch verursachten Auffahrkollision wurde der mittlere Wagen gegen den vordersten geschoben. Beim Unfall zog sich die Lenkerin des mittleren Autos Prellungen zu. Die 40-Jährige wurde mit dem Spitalauto zur Kontrolle ins Kantonsspital nach Glarus gebracht. Ihr Auto wurde total beschädigt. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Verkehr in Richtung Näfels kurzzeitig über Mollis umgeleitet. (kapo/ml)