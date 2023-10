21-Jähriger ohne Fahrausweis baut einen Unfall in Näfels

Am Mittwoch um 6.10 Uhr hat es im Oberdorf in Näfels einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer war auf der Hauptstrasse in Fahrtrichtung Oberurnen unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der 21-Jährige bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihm im Kolonnenverkehr anhielt.