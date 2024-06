Mit 79 km/h in der 30er-Zone: Polizei schnappt 17-jährigen Raser

Am Mittwoch führte die Kantonspolizei Graubünden auf der Deutschen Strasse H3 in Landquart innerorts eine Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone durch. Kurz vor 20 Uhr wurde ein in Richtung Igis fahrender Töff mit 79 Stundenkilometer netto gemessen und der 17-jährige Lenker unmittelbar danach angehalten, wie es in einer Mitteilung der Bündner Polizei heisst. Als Raser im konkreten Fall gilt gemäss Polizei, wer die Höchstgeschwindigkeit um netto 40 und mehr km/h überschreitet. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen habe sich herausgestellt, dass dessen Lernfahrausweis bereits entzogen worden war. Die Kantonspolizei bringt ihn bei der Jugendanwaltschaft Graubünden zur Anzeige. (red)