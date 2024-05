Vollbrand in Ilanz: Von der Scheune ist nichts mehr übrig

Die Kantonspolzei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass es Samstagnacht in Ilanz zu einem Brand gekommen ist. «In der vergangenen Nacht nach 23 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über den Brand einer Holzscheune ein», heisst es in der Mitteilung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ilanz / Glion und der Polizei haben am Dorfrand schliesslich festgestellt, dass eine Scheune in Vollbrand stand. «Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf nahestehende Bäume ausweitete», so die Mitteilung. Insgesamt seien 55 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen. «Glücklicherweise wurde bei diesem Brand niemand verletzt», schreibt die Kantonspolizei Graubünden. (red)