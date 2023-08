Kraftstoffdiebstahl, Flucht und Selbstunfall in Glarus

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst es, dass in der vergangenen Nacht gegen zwei Uhr ein Taxifahrer gemeldet habe, dass in Glarus an der Ygrubenstrasse möglicherweise Kraftstoff von einem Lastwagentank gestohlen werde. Eine ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei habe auf dem Weg zum Industriebetrieb ein verdächtiges Fahrzeug gekreuzt und versucht, dieses anschliessend anzuhalten. Darauf sei der Personenwagen mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaften Glarus, Netstal, Näfels und Mollis geflüchtet, sodass die an der Fahndung beteiligten Patrouillen das Fahrzeug mehrmals aus den Augen verloren haben. In einer Tempo-30-Zone in Näfels habe der flüchtige Lenker gemäss Mitteilung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei zuerst mit einer Gartenmauer und anschliessend mit einer Hausmauer zusammengeprallt. Dabei sei das Fahrzeug schwer beschädigt worden und der Lenker sei von der Kantonspolizei festgenommen worden. Der 36-jährige Lenker habe sich bei dem Unfall leicht verletzt und sei deshalb ins Kantonsspital Glarus transportiert worden. Anschliessend wurde er gemäss Mitteilung ins Gefängnis Glarus überführt. (red)