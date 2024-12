Bankomat in Zizers gsprengt

In der Nacht auf Sontag kurz vor 2.40 Uhr sprengte eine unbekannte Täterschaft in Zizers einen Bankomaten, heisst es in einer Medienmitteilung. Dabei sei ein erheblicher Sachschaden entstanden und Bargeld wurde entwendet.



Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Sprengung gemacht hat, soll sich beim Polizeistützpunkt Montalin in Landquart melden (Telefon 081 257 66 60). Die Kantonspolizei Graubünden habe in Zusammenarbeit mit fedpol und unter Leitung der Bundesanwaltschaft, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist, Ermittlungen aufgenommen, heisst es weiter. (red)