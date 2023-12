Niederurnen: 27-Jährige baut beim Abbiegen einen Unfall

Am Montag ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf der Badstrasse in Niederurnen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, war eine 27-jährige Autofahrerin von Bilten herkommend auf der Badstrasse unterwegs und wollte nach links auf die Brunnernstrasse abzubiegen. Dabei kam es auf der Gegenfahrbahn zu einer seitlichen Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand gemäss Polizei Sachschaden. (kapo/red)